STORY: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch in Yamoussoukro der Hauptstadt der Elfenbeinküste den Unesco-Friedenspreis erhalten. Die Auszeichnung erhielt die Altkanzlerin aufgrund ihrer Entscheidung, im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 mehr als 1,2 Millionen Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen. In ihrer Dankesrede thematisierte die ehemalige Bundeskanzlerin den Ukraine-Krieg sowie die dazugehörige Haltung der internationalen Gemeinschaft. Denn die große Mehrheit der Länder bei den Vereinten Nationen verurteilt den russischen Überfall der Ukraine scharf. Die Auszeichnung ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar, die nach dem Willen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel für wohltätige Zwecke gespendet werden sollen.

Mehr