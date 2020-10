Den Podcast der Bundeskanzlerin gibt es jetzt auch auf Türkisch und Arabisch - zumindest in den Untertiteln. So sollen auch Einwohner, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, über die Arbeit der Bundesregierung informiert werden - auch und gerade in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Doch die Themen Migration und Virusverbreitung zu verbinden, das scheint gewagt. Ist das gar eine Vorlage für rechte Hetze? Abgeordnete der AfD hatten schon in der ersten Corona-Welle über die „Gefahr durch einreisende Flüchtlinge" getwittert. Der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel sieht das so: "Wenn aus der rechten Ecke gestänkert wird, dann ist das so. Die suchen irgendwas, dann passt das, aber die Fakten halten dem halt nicht stand. Die Fakten sind halt wie genannt, die Hälfte der Menschen im Bezirk haben eine Migrationsbiographie. Wenn wir jetzt sagen, die Hälfte der Menschen im Bezirk, also der Infizierten, haben eine Migrationsbiographie, dann ist das eigentlich nur eine Bestätigung dessen, wie unsere Bevölkerungsstruktur ist, und das ist nichts Besonderes. Insofern kann man das machen, aber es ist irgendwie ein bisschen bescheuert, darauf abzuzielen, weil es absolut nichts bringt und weil das eigentlich von den eigentlichen Problemen ablenkt." Und auch Politologe Gero Neugebauer begrüßt die neuen Untertitel. "Die Kanzlerin adressiert ihren Podcast nicht an die Deutschen, sondern an die Gesellschaft, die in Deutschland lebt und für die sie auch eine Autorität ist oder für die sie glaubt, eine Autorität darzustellen, und für sie auch eine Autorität sein kann, wenn sie beispielsweise den Gesetzgebungsprozess durch bestimmte Vorlagen beeinflusst. Insofern ist das nur fair, dass diese Gruppen angesprochen werden, weil sie sich dann auch als Mitglieder der in Deutschland lebenden Gesellschaft ernst genommen fühlen." Beobachter berichten, in Unionskreisen sehe man in der Debatte ein heikles Thema. Man wolle der AfD keine Vorlage bieten, wisse aber, dass man sich damit beschäftigen müsse, was die Pandemie für Menschen mit Migrationshintergrund bedeute - in vielen deutschen Großstädten weisen vor allem Stadtteile mit hohem Migrationsanteil auch eine hohe Infektionszahl aus.

Mehr