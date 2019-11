Militärische Ehren in Indien. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitag in Neu Delhi zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen eingetroffen. Sie will politische Gespräche führen und zusammen mit Ministerpräsident Narendra Modi auch mit deutschen und indischen Wirtschaftsvertretern sprechen. Dabei soll es zum einem um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der asiatischen Demokratie mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern gehen. "Mein vierter Besuch in Indien. Und ich bin sehr gespannt auf das Programm. Deutschland und Indien verbindet vieles. Wir werden über alle Aspekte unserer Zusammenarbeit sprechen. Wir werden Memoranden unterzeichnen. Und dabei wird sich herausstellen, dass es eine sehr tiefe und breite Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland gibt. Und natürlich sind wir voller Hochachtung vor dem großen und vielfältigen Land Indien, das ich leider nur in einem ganz kleinen Stück besuchen kann." Bei den Gesprächen der Kanzlerin mit ihren indischen Kollegen dürfte es auch um das umstrittene indische Vorgehen in der Provinz Kaschmir gehen. Drei Minister und acht Staatssekretäre der Ministerien begleiten sie. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste wegen seines Sturzes am Dienstag seine Mitreise absagen. Er hatte sich das Nasenbein gebrochen.