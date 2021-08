Für Bundeskanzlerin Angela Merkel war es offensichtlich ein sehr interessanter Ausflug. Am Donnerstag besuchte sie die Biontech-Produktionsstätte für Covid19-Impfstoff in Marburg. Hier wird ein großer Teil des in Deutschland verwendeten Impfstoffes produziert. Merkel bedankte sich bei den Firmengründern Özlem Türeci und Ugur Sahin und den Beschäftigten für deren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Wenn man die Produkte sehe, dann würden sie gar nicht so spektakulär aussehen. Dafür sei aber ihre Wirkung spektakulär, sagte Merkel. Und nutzte ihren Auftritt vor der Presse dafür, noch einmal ausdrücklich für das Impfen zu werben: "Und deshalb möchte ich von dieser Stelle aus noch einmal alle bitten, die noch nicht geimpft sind. Wir hatten monatelang zu wenig Impfstoff. Jetzt sind wir in der ganz außergewöhnlichen Lage und viele Länder auf der Welt sind das nicht, dass wir genug Impfstoff haben und dass wir uns schützen können und dass wir auch andere schützen können. Und gerade angesichts von steigenden Infektionszahlen zeigt sich noch mal die Bedeutung eines solchen Impfstoffes." Türeci kündigte an, dass in Marburg bis Ende des Jahres mRNA-Wirkstoff für eine Milliarde Covid-19-Impfstoffdosen hergestellt werden sollen. Und davon solle nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt profitieren: "Und wir freuen uns, dass wir auf diese Art und Weise beitragen können dafür, dass Deutschland einen globalen Beitrag leisten kann. Und wir sehen am Horizont die Möglichkeit, dass wir hier irgendwann mal wieder die Apotheke der Welt werden können." Merkel sagt, der Erfolg von Biontech bestätige sie darin, dass es notwendig sei, in Wissenschaft, in Forschung und in Innovation entschlossen zu investieren.

