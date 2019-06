HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Unser Ziel ist, bis zum nächsten Sonntag, wenn wir uns zu einem erneuten Rat treffen, Europäischen Rat treffen, dann Ergebnisse vorlegen zu können. Mich erstaunt dieses Ergebnis nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass unser Ziel sein muss, bis zum Zusammentreten des Europäischen Parlaments eine Lösung zu finden. Also, dass wir das diesmal noch nicht erreicht haben, ist für mich keine Überraschung, sondern Teil des Prozesses, den wir jetzt durchlaufen müssen (......). Ich kann ganz klar sagen, ich möchte keine Entscheidung gegen Frankreich treffen. Und ich glaube, Frankreich möchte auch keine Entscheidung gegen Deutschland treffen. Und insofern müssen wir uns zusammenraufen. Das ist das, was die deutsch-französische Beziehung in der Frage auszeichnet.... Frage: Frau Bundeskanzlerin, sagen Sie immer noch Nein zu einem Spitzenjob, Spitzenposition in der EU? Ja, ich sage immer noch Nein. Und ich will vielleicht auch jetzt mal hinzufügen, weil es ja eine Frage ist, die mir sehr oft gestellt wird, dass ich ein bisschen traurig bin, dass meine Worte, die ich jetzt so oft gesagt habe, auch in der gleichen Weise, scheinbar überhaupt nicht respektiert werden. Und ich finde, das könnte man tun."