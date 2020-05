HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Ich denke, wir können auch heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben. Aber, uns muss immer bewusst sein, dass wir damit trotzdem immer noch am Anfang der Pandemie sind und noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Virus vor uns haben. Wir haben heute sehr lange noch einmal darüber diskutiert, was sind die Dinge, die weiter geltend bleiben? Und hier ist ganz klar, darüber musste man nicht lange diskutieren, dass das der Mindestabstand von 1,5 Metern ist, dass der Mund-Nasen-Schutz ist im öffentlichen Raum, vor allen Dingen im öffentlichen Personennahverkehr und in den Geschäften. Gegebenenfalls wird das auch an einigen Stellen noch in anderen Bereichen, die jetzt wieder geöffnet werden, dann verpflichtend. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Kontaktbeschränkung natürlich auch ein wesentliches Element ist, und haben deshalb verabredet, dass grundsätzlich bis zum 5. Juni solche Kontaktbeschränkungen weiter gelten. Angesichts der niedrigeren Infektionszahlen soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum jetzt nicht nur alleine mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder einer weiteren Person möglich sein, sondern dass dies auch mit den Personen eines weiteren Hausstand möglich sein wird. Wenn wir regionale Unterschiede haben - und die haben wir - wenn wir niedrigere Infektionszahlen haben, dann müssen wir auch einen Notfallmechanismus haben, indem wir sagen, wenn regional Infektionsherde wieder auftreten, dann muss man dort auch besondere Maßnahmen wieder einsetzen können. Wir haben es jetzt noch einmal verschärft und spezifiziert gefasst und gesagt, dass die Länder sicherstellen werden, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten, bei denen kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind, ein konsequentes Beschränkungskonzept entwickelt werden, unter Einbeziehung der entsprechenden Landesbehörden. Wenn das ein lokalisiertes und klar eingrenzbares Infektionsgeschehen ist, zum Beispiel bei einer Einrichtung in einem Krankenhaus oder im Pflegeheim, dann kann dieses Beschränkungskonzept nur diese Einrichtung umfassen. Wenn es aber ein verteiltes regionales Ausbruchsgeschehen ist, bei denen die Infektionsketten unklar sind, dann müssen allgemeine Beschränkungen regional wieder konsequent eingeführt werden. Wir haben dann eine Vielzahl von anderen Bereichen noch behandelt, unter anderem das Thema Geschäfte, die jetzt ohne Begrenzung, aber natürlich mit den Hygienekonzepten öffnen können, über den Breiten- und Freizeitsport, genauso wie über die Fußballbundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf. Und wir haben dann gesagt, dass die Länder in ihrem Bereich, viele andere Bereiche, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, mit einem Konzept, mit einem Zukunftskonzept entwickeln werden und dann die jeweiligen Öffnungsschritte Schritt für Schritt natürlich umsetzen können."