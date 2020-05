In einer Videoschalte aus dem Kanzleramt hat sich am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli, und den Fraktionsvorsitzenden des Parlaments in Brüssel ausgetauscht. Thema war die am 1. Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. An der Videokonferenz nehmen auch Finanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas teil. Angesichts der Coronakrise hatte das Bundeskabinett eine deutliche Überarbeitung des Programms der Ratspräsidentschaft beschlossen, das wegen weiterhin zu erwartender Reisebeschränkungen der Abgeordneten deutlich entschlackt werden sollte. Der Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft dürfte im Mittelpunkt stehen. Dies steht auch in engem Zusammenhang mit den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen bis 2027. Eine zentrale Rolle sollen in der zweiten Jahreshälfte aber weiter Themen wie Klima oder Digitalisierung spielen. Deutschland übernimmt für sechs Monate den Vorsitz der EU-Länder, setzt politische Schwerpunkte und leitet die Ministerräte.