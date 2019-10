HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! O-TON ANGELA MERKEL (CDU), BUNDESKANZLERIN " "Auf der anderen Seite verliert Großbritannien auch etwas, denn der einfache Zugang zum Binnenmarkt oder Teil des Binnenmarktes zu sein, ist natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil. Und ob die Wertschöpfungsketten so tief integriert bleiben oder nicht, das wird natürlich in der Zukunft sehr von der Frage abhängen, wie unser Handelsabkommen aussieht, wie viele Barrieren es dann kennt. Und je ähnlicher unsere Standards sind, um so einfacher ist natürlich auch der Zugang. Aber das wird sich Großbritannien dann in den Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen noch mal selber überlegen... Wir wissen, wie viele Menschen in der Ägäis umgekommen sind, wir wissen wie viel Leid das mit sich gebracht hat. Und deshalb ist es unsere Pflicht, solche Abmachungen zu treffen. Und unbeschadet davon kritisieren wir ja verschiedene Dinge. Wir haben die Frage der Menschenrechte gehabt, wir haben die Frage der vielen inhaftierten Journalisten auch gehabt, wo wir uns um jeden einzelnen Fall gekümmert haben. Und wir sehen hier auf der einen Seite durchaus Sicherheitsinteressen der Türkei, auf der anderen Seite aber auch das Leid, das durch diese militärische Aktion jetzt im Osten der Türkei und Osten Syriens jetzt entstanden ist. Und so haben wir sehr wohl uns überlegt, was wir sagen und was wir verurteilen. Und ich glaube, das ist auch klar und eindeutig und darüber werden wir auch weiter mit dem türkischen Präsidenten sprechen. Vielleicht kommt es ja jetzt zu einem Waffenstillstand, was für alle Beteiligten gut wäre."