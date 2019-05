O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Wenngleich wir uns in Europa, das will ich hier ausdrücklich sagen, dafür entschieden haben, zudem mit dem Iran ausgehandelten Abkommen zu stehen. Ich bin sehr stolz darauf, dass es hier eine Einigkeit Europas gibt. Denn ich glaube, dass ein noch so auch lückenhaftes Abkommen - und ich weiß, dass es sehr viele Dinge beim Iran gibt, die auch unsere Kritik hervorrufen - immer noch eine gute Grundlage der Kooperation ist, um Schlimmeres zu verhindern. Und das nukleare Wettrüsten zu verhindern, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache..."Ich bin sehr froh, dass Großbritannien sich weiter in die europäische Sicherheitspolitik einbringen will. Denn gerade hierbei - aber natürlich auch in anderen Bereichen - brauchen wir in Europa eine enge Partnerschaft mit Großbritannien, auch wenn Großbritannien die Europäische Union verlassen wird. Theresa May als Premierministerin hat gesagt: Wir verlassen die Europäische Union, aber nicht Europa. Wir bleiben Europäer. Und wo immer Großbritannien zur Zusammenarbeit bereit ist sollten wir die ausgestreckte Hand nutzen. Dadurch werden wir stärker."