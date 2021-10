Ankunft beim offiziellen Dinner am Samstagabend beim G20-Treffen in Rom, am Ende des ersten Gipfeltages. Zuvor war es neben anderen Themen auch um den Iran gegangen bei Gesprächen zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Am Abend äußerte sich die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Wir setzen natürlich auf eine Rückkehr des Iran an den Verhandlungstisch, allerdings die Zeit vergeht und die Anreicherungen werden im Iran fortgesetzt, das beunruhigt uns sehr. Und deshalb war es Zeit, darüber zu sprechen, was man tun kann, damit die Bewaffnung des Iran mit Nuklearwaffen nicht stattfindet. Und ganz zum Schluss am Tag gab es jetzt noch ein Treffen mit den europäischen und afrikanischen Chefs, die den nächsten EU-Afrika-Gipfel vorbereiten auf Einladung von Emmanuel Macron. Also ein ausgefüllter Arbeitstag. Wie ich finde, sehr gut organisiert von der italienischen Präsidentschaft mit guten Ergebnissen." Am Samstag gaben die Staats- und Regierungschefs grünes Licht für die Umsetzung einer weltweiten Mindestteuer für große, global tätige Unternhmen von 15 Prozent. Merkel wertete das als "großen Erfolg". Der zweitätige G20-Gipfel, bei dem es unter anderem um die Pandemiebekämpfung und Maßnahmen zur Begrenzung der Klimaerwärmung gehen sollte, gilt auch als Vorbereitung auf die UN-Klimakonfrenz, die ab Sonntag im schottischen Glasgow stattfindet.

