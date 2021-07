Bundeskanzlerin Angela Merkel und die USA. Das ist eine ganz besondere und facettenreiche Geschichte. Denn in ihrer mittlerweile 16-jährigen Amtszeit hat Merkel vier US-Präsidenten besucht: Bush, Obama, Trump und jetzt gegen Ende der Woche wird sie Joe Biden in Washington treffen. Und nach der schwierigen Zeit mit Donald Trump müssen sich die Beziehungen zu den USA weiterentwickeln, wie Peter Beyer, CDU-Politiker und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung am Montag in Düsseldorf forderte: "Ich denke, es reicht einfach nicht aus, zum Status quo ante, also zu den Zeiten vor Trump, zurückzukehren. Das wäre für mich ein zu niedriges Ziel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt erkennen, dass wir eine Menge Verantwortung, eine Menge Aufgaben haben. Das sind außenpolitische, geostrategische, geopolitische Aufgaben. Aber auch ganz konkrete, wenn es darum geht, den Virus global zu bekämpfen und die Kräfte zu bündeln. Und ob das ein Kontrapunkt zur Ära Trump ist, das überlasse ich Ihnen. Die gute Nachricht ist, dass wir endlich wieder konstruktiv über den Atlantik hinweg zusammenarbeiten." Beim Treffen mit Merkel soll nach Angaben des Weißen Hauses auch die umstrittene deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 angesprochen werden. Washington und Berlin bemühen sich hier um einen Kompromiss. Das Treffen zwischen Merkel und Biden soll am Donnerstag, den 15. Juli im Weißen Haus in Washington D.C. stattfinden.

