Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz haben einen entschlossenen Kampf gegen islamistische Attentäter gefordert. Macron plädierte dabei ebenso wie Kurz für strengere Kontrollen der EU-Außengrenzen. Sie sprachen sich des Weiteren für eine Reform der EU-Binnengrenzen aus: "Ich glaube, wenn wir die Außengrenzen nicht schützen, dann ist das Europa-ohne-Grenzen nach innen in Gefahr. Die Konstruktions-Idee eines Europa ohne Grenzen nach innen, die ist eine sensationell perfekte Idee. Aber sie wird nur funktionieren, wenn wir das an den Außengrenzen leisten, was früher traditionell Nationalstaaten an ihren Grenzen geleistet haben. Einfach darauf zu verzichten, zu wissen, wer in Europa ist und wer nicht, wer hier zuwandert, wer die Europäische Union betritt. Das wird nicht funktionieren." Merkel betonte, es sei wichtig, mit anderen islamischen Ländern über einen Kampf gegen radikale Islamisten zu reden. Wichtig sei zudem eine Imam-Ausbildung in allen EU-Staaten, um eine Radikalisierung in Moscheen zu verhindern. Und es sei wichtig, gegen islamistischen Hass im Internet vorzugehen. "Und ich setze mich dafür ein, dass wir auch mit islamischen Ländern über den Kampf, den gemeinsamen Kampf, gegen den Terrorismus sprechen und dafür auch die Kontakte suchen. Wir haben das in den letzten Tagen, sowohl Charles Michel, als auch ich, als auch Emmanuel Macron gemacht. Und das werden wir auch weiter tun. Und so haben wir auch eine gesellschaftliche Dimension, nicht nur eine strafrechtliche justizielle, sondern auch eine gesellschaftliche Diskussion und Dimension dieses Kampfes gegen den Terrorismus." Die EU-Innenminister wollen am Freitag über weitere Schritte beraten. Auslöser der von Macron und Kurz initiierten Video-Konferenz, an der auch die EU-Spitzen teilnahmen, waren islamistisch motivierte Attentate in Nizza, Wien und Dresden.

Mehr