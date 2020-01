Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Samstag in Moskau zu Gast, um mit Präsident Wladimir Putin über die Krisen in Libyen, Syrien und in der Ukraine zu sprechen. Mit dabei waren auch die jeweiligen Außenminister Heiko Maas und Sergei Lawrow. Diese zitierte die Kanzlerin in ihrer unverkennbaren Art noch mal kurz zu sich heran. Nach dem Flurgespräch ging es zu weiteren Abstimmungen an den Esstisch. Es gab ganz schön viel zu bereden. Was dabei rauskam, erklärte Merkel im Anschluss: "Zuerst möchte ich auch Libyen erwähnen. Ich glaube, es war ein gutes Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Erdoğan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Istanbul, bei dem jetzt an einem Waffenstillstand gearbeitet wird. Wir haben über Libyen gesprochen und über Syrien gesprochen des Weiteren. Und hat auch das Gespräch zwischen Präsident Erdoğan und Präsident Putin wichtige Ergebnisse gebracht. Ich freue mich, dass es jetzt in der letzten Nacht gelungen ist, zumindest zwei humanitäre Übergänge in Richtung Idlib wieder offenzuhalten. Wir haben natürlich über die Situation im Iran gesprochen und sind uns einig, dass wir alles daran setzen sollten, das Abkommen des JCPOA zu erhalten. Deutschlands Überzeugung ist, dass der Iran keine Atomwaffen bekommen sollte. Wir haben auch über das Projekt Nord Stream natürlich gesprochen. Ich glaube, dass dieses Projekt auch durch die neue europäische Rechtsetzung legitimiert ist und dass wir es deshalb zu Ende bringen sollten. Unbeschadet dessen hat es glücklicherweise und erfreulicherweise einen guten Gasabschluss für die nächsten fünf Jahre für den Transit durch die Ukraine gegeben." Putin sagte, dass sich die Lage in Syrien so langsam wieder stabilisiere. Die Zulieferung von Hilfeleistungen sei nun wieder möglich. Beide betonten, dass die Konflikte im Nahen Osten nur mit politischen Mitteln zu lösen seien. Stellvertreterkriege wolle man unbedingt vermeiden, auch weil dadurch weitere Flüchtlingsströme verursacht würden. Zu dem offenbar versehentlichen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran, zu dem sich am Samstag die iranischen Revolutionsgarden bekannten, sagte Merkel: "Es ist gut, dass die Verantwortlichen damit bekannt sind und ich glaube, dass jetzt auch alles unternommen werden muss, um mit den betroffenen Nationen, aus denen die Bürgerinnen und Bürger kamen, Lösungen zu finden, dass vor allen Dingen umfassend aufgeklärt wird, und zum anderen eben auch darüber gesprochen wird, was die Folgen daraus sind. Es ist jedenfalls wichtig, eine schonungslose Aufklärung, aber dazu ist heute ein wichtiger Schritt passiert. Trotzdem bleibt es ein dramatisches Ereignis."