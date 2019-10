Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag im baden-württembergischen Sinsheim Kritikern widersprochen, der Gesetzesentwurf für das Klimaschutzpaket sei abgeschwächt worden. Die Bundesregierung wolle das Klimaschutzgesetz schon in dieser Woche auf den Weg bringen, sagte Merkel. Der Spiegel hatte berichtet, dass unter anderem die Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Klimaziele deutlich abgeschwächt worden seien. "Nun ist eine sehr große Nervosität im Augenblick gerade in der Diskussion. Und deshalb will ich ganz klar sagen, dieses Monitoring, diese Überwachung, wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein. Und ansonsten werde ich nicht zulassen, dass wir das verabschieden. Und das soll eigentlich schon am Mittwoch passieren. Aber wir arbeiten daran. Und ich werde jedenfalls dafür Sorge tragen, dass es ein verlässliches und überprüfbares und transparentes Monitoring ist." Merkel war in Sinsheim zu Gast, um sich bei der Eröffnung der sogenannten Klima Arena mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ins Gästebuch einzutragen: "Dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer den Klimaschutz zum Kern ihrer Geschäftsmodelle machen - das muss das Ziel sein. Doch diesem Ziel sind wir aus meiner Sicht in den vergangenen Wochen leider noch nicht nahe genug gekommen." Das Klimaschutzpaket soll für einzelne Bereiche wie Verkehr, Gebäude oder Landwirtschaft jährlich sinkende Obergrenzen beim Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) festlegen. Das zuständige und von der SPD geleitete Umweltministerium wies Kritik etwa von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter zurück: "Der für die Klimapolitik entscheidende Kern ist voll wirksam", sagte ein Ministeriumssprecher mit Blick auf die CO2-Obergrenzen.