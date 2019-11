US-Außenminister Mike Pompeo musste am zweiten Tag seines Deutschlandbesuchs einige Hände schütteln. Zwei mal die von Verteidigungsministerin Annegret-Kramp-Karrenbauer, später begrüßten ihn Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz und zuvor Vertreter der Körber-Stiftung. Bei seiner Rede legte er den Fokus auf aktuelle Themen. Pompeo sagte, vor 30 Jahren habe man mit der Vermutung falsch gelegen habe, dass die freien Demokratien nach dem Ende des Kalten Krieges überall auf dem Vormarsch seien. "Heute erhebt sich der Autoritarismus wieder", sagte Pompeo und verwies auf Russland und China. "In China kreiert die Kommunistische Partei eine neue Form des Autoritarismus. In einer Art und Weise, wie es die Welt lange nicht mehr gesehen hat. Die Kommunistische Partei wendet Methoden an, um sein eigenes Volk zu unterdrücken. Taktiken, die für einige Ostdeutsche erschreckend bekannt vorkommen würden." "Wir wollen sichergehen, dass Deutschland nicht von Russland abhängig ist, wenn es um Energie geht. Wir wollen nicht, dass Europas Energieversorgung von Wladimir Putin abhängt." Der US-Außenminister ist auf zweifacher Mission in Deutschland. Aktuelle Themen anzusprechen und auf der anderen Seite an den deutschen Mauerfall zu erinnern, der am 9. November vor 30 Jahren das Ende des Eisernen Vorhangs bedeutete. Pompeo war Ende der 1980er-Jahre als junger Soldat nahe der deutsch-deutschen Grenze stationiert. "Ich habe meine Zeit in Deutschland auf der anderen Seite verbracht und konnte nicht rübergehen und sehen, wie es dort war. Also war es sehr schön für mich gestern, von Grafenwöhr, über Vilseck nach Mödlareuth und die Grenze entlang zu reisen. Eine Grenze, die ich damals nicht überqueren konnte im Jahr 1989. Und es hat mich daran erinnert, wie wichtig die Beziehung zwischen unseren Staaten ist. Kanzlerin Merkel ist ein guter Freund der Vereinigten Staaten. Deutschland bleibt ein sehr wichtiger Partner für uns. Die Verteidigungsministerin hatte angekündigt, die Wehrausgaben zu erhöhen bis 2031. Wir sagen, ein kraftvolles Signal. Wir denken, dass das Nato-Bündnis wichtig ist. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, um in der Welt für Gutes einzustehen." Auch Merkel sicherte den USA eine aktive Rolle bei der Lösung internationaler Probleme zu. "Der Konflikt in Afghanistan, der Ukraine- und Russlandkonflikt, die Frage der Zukunft in Syrien, die Frage des Friedens in Libyen. All das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, und wo ich ihnen sagen darf, dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um diese Probleme zu lösen." In Sachen Handel und Wirtschaft betonte Pompeo die Unterschiede in den Beziehungen seines Landes zu einerseits Europa und andererseits China. Die USA wollten mehr Handel mit Europa, nicht weniger. Nötig seien aber "faire" Bedingungen. Die Europäer sollten ihre Restriktionen gegenüber dem Import bestimmter US-Lebensmittel abbauen.