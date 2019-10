O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Rettungssanitäterinnen und Sanitäter, Polizeikräfte, Beschäftigte im Ordnungsamt und Jobcenter, Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter und andere machen immer wieder die schlimme Erfahrung, dass sie in ihrem Dienst nicht nur behindert, sondern auch beschimpft, bedroht oder gar angegriffen werden. Und wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, wenn diesen Menschen Hass und Gewalt entgegenschlagen. Wir müssen zusammenhalten und diejenigen unterstützen, die sich für unseren Zusammenhalt einsetzen. Sie verdienen Schutz, und sie verdienen unseren Respekt." // "Aber wir erleben eben allzu oft, dass populistische Parolen und extremistische Ideologien verfangen und Hemmschwellen sukzessive gesenkt werden. Wir sehen es an hasserfüllten Kommentaren, die im Internet kursieren. Wir sehen, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ziel rechtsextremistischer Gewalt werden. Hass und Gewalt, Antisemitismus und Rassismus äußern sich in so vielen Facetten. Aber jedes Mal sind Sie eine Verletzung des Artikels 1 unseres Grundgesetzes, eine Verletzung der Würde des Menschen. Und damit verstoßen sie gegen unsere Werte und Gesetze."