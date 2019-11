HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Der französische Präsident hat ja drastische Worte gewählt. Das ist nicht meine Sicht der Kooperation in der Nato. Ich glaube, ein solcher Rundumschlag ist nicht nötig, auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen. Und aus deutscher Perspektive ist es so, dass die Nato in unserem Interesse ist. Sie ist unser Sicherheitsbündnis. Ich habe selber auch immer wieder gesagt, wir müssen unser Schicksal sicherlich in Europa ein Stück weit mehr selbst in die Hand nehmen. Aber die transatlantische Partnerschaft ist unabdingbar für uns. Und ich finde, dass es auch viele Bereiche gibt, in denen die Nato gut arbeitet, in denen sie ihr Themenspektrum in den letzten Jahren erweitert hat. Ich schätze insbesondere, dass wir heute sehr viel politischer arbeiten als noch vor zehn Jahren. Und das alles sollten wir pflegen, fortentwickeln und da, wo es nicht klappt, vorangehen. Aber wie gesagt, diese Sichtweise entspricht nicht meiner."