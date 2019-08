HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE SPRECHERTEXT GESENDET! O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ich habe gesagt: Was man in drei Jahren oder in zwei Jahren schaffen will, das kann man auch in 30 Tagen schaffen. Besser gesagt, müsste man sagen: Das kann man auch bis 31. Oktober schaffen. Es geht also nicht um 30 Tage, sie waren sinnbildlich dafür, dass man es in einem kurzen Zeitraum schaffen kann. Denn Großbritannien hat ja gesagt, sie möchten am 31. Oktober jetzt austreten aus der Europäischen Union. Und bis dahin müssen wir daran arbeiten, eine oder können wir daran arbeiten, wenn der Wille auf beiden Seiten besteht, ein Regime zu finden, wie wir das Good Friday Agreement einerseits einhalten, was der Wunsch der Republik Irland ist genauso wie der Wunsch von Großbritannien und gleichzeitig wir die Integrität des Binnenmarktes sichern können."