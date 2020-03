Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Die Bundesländer haben heute zum Teil schon agiert, in dem sie Schulschließungen, auch Schließung von Universitäten und Kindertagesstätten angekündigt habe. Andere, ich bin ganz sicher, werden folgen. Der Deutsche Bundestag hat heute in Rekordtempo das Kurzarbeitergeld verabschiedet, der Bundesrat ebenfalls. Eine ganze wichtig Maßnahmen, um Wirtschaft zu unterstützen, aber vor allen Dingen Arbeitsplätze zu sichern und den Beschäftigten eine Sicherheit in dieser schwierigen Situation geben... Sie ist einzigartig, sie ist so, dass wir damit keine Erfahrungen haben. Wir können ein wenig auf die Erfahrungen der Jahre 2008/2009 zurückgreifen. Aber hier haben wir es mit einem Gegner zu tun, wenn ich das so sagen darf, einem Virus, den wir nicht kennen... Solidarität zeigen, in dem Sie Abstand zueinander halten. Eine scheinbar paradoxe Sache, die aber heute notwendig ist. Gerade den Schwächsten, den älteren Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen hilft man am besten, wenn soziale Kontakte so weit wie möglich gemieden werden. Das ist die Solidarität in dieser Zeit, die wir brauchen."