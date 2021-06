Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) VOM G7-GIPFEL IN CORNWALL "Der Weg aus der Pandemie sind die Impfstoffe und wir haben gestern einmal ausführlich diskutiert, dass wir den Zugang aller zu Impfstoffen sicherstellen müssen. Und deshalb ist das Signal, dass bis Ende 2022 2,3 Milliarden Dosen verteilt werden sollen an Entwicklungsländer und Deutschland beteiligt sich dabei auch in erheblichem Maße. Diese Botschaft ist eine ganz wichtige Botschaft." "Und wir wollen natürlich auch, dass die Produktion nicht nur in Europa oder Asien stattfindet, sondern gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich freue mich auch, dass sich die Firma Biontech gerade in diesem Bereich engagiert, so wie viele andere Firmen auch." "Wir haben hier namentlich auch die Frage der Zwangsarbeit genannt, auch im Blick auf China. Wir haben ja in unserem EU-Investitionsabkommen mit China wesentlich dafür geworben und in Aussicht gestellt, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation auch von China unterschrieben werden." "Und das ist vielleicht auch die symbolische Botschaft dieses Treffens hier in Cornwall, daß man sagen kann: Wir wollen agieren, wir wollen für eine bessere Welt agieren, wir wissen, dass nach der Pandemie das notwendiger denn je ist. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, deshalb ist auch die Zusage 100 Milliarden Euro in die ärmsten Länder zu geben, sei es durch Sonderziehungsrechte, sei es durch mehr Entwicklungsgelder, um dann wirklich auch Erfolge zu sehen. Und das, was wir als Rückschlag aus der Pandemie, auch gerade bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 sehen, das wieder aufzuholen. Das waren im Großen und Ganzen die Ergebnisse, die wir hier erreicht habe. Und ich glaube, es waren sehr erfolgreiche Tage gemeinsamer Arbeit."

Mehr