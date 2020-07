Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ANGELA MERKEL, BUNDESKANZLERIN "Das Gesamtvolumen von 750 Milliarden Euro ist erhalten geblieben, die Zuschüsse sind etwas weniger mit 390 Milliarden, die Garantien etwas mehr geworden. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch Berechenbarkeit herzustellen. Und ich möchte dem Team von Charles Michel, dem Ratspräsidenten und dem Team von Ursula von der Leyen und ihr selber natürlich, der Kommissionspräsidentin, ganz herzlich danken." O-TON CHARLES MICHEL, PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN RATES "Wir zeigen unseren Glauben an eine gemeinsame Zukunft. Dieses Abkommen sendet ein klares Zeichen: Europa ist eine Kraft, mit der zu rechnen ist. Es ging um sehr viel mehr als Geld, es ging um Arbeiter, Familien, Arbeitsplätze, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden." O-TON URSULA VON DER LEYEN, EU-KOMMISSIONSPRÄSIDENTIN "Es gibt ja das gängige Vorurteil gegenüber Europa: Too little, too late. Und hier beweisen wir das Gegenteil. Der Europäische Rat hat uns Ende April den Auftrag erteilt, ein Aufbaupaket zu konzipieren. Heute, zwei Monate später nur, steht 'Next Generation EU' und es hat die Zustimmung des Europäischen Rates."