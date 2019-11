HINWEIS: DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Wenn ein Land wie Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung stellt und zwei Prozent der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt, wer, wenn nicht wir soll denn zeigen, dass es geht, dass man den Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren. Das ist doch die Aufgabe." "Aber wir werden natürlich auch weiter Schwierigkeiten haben, wie wir den Ausbau erneuerbarer Energien gestalten. Und da wird es um den Zusammenhalt unseres Landes gehen, meine Damen und Herren, da wird es nicht reichen, wenn die Menschen in der Stadt den Menschen auf dem Land erklären, wie das mit dem Windkraftausbau sein kann. Und wir sehen ja, dass wir Spaltungen haben. Wir haben es ja gestern auch bei der Demonstration der Landwirte gesehen. Was wir im Augenblick haben, ist die Gefahr und die ist nicht nur in Deutschland, das ist überhaupt kein besonderes Problem, sondern die gibt es überall, ist die Gefahr, dass die Lebenswelten von Menschen, die in der Stadt leben, und Menschen, die auf dem Lande leben, unterschiedlich ist mit völlig unterschiedlichen Problemen." "Wir haben viel zu tun, wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei, herzlichen Dank. Schön, wenn Sie's auch sind."