BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Im Grundsatz überwiegt bei mir, dass es ein erfreuliches Ereignis war, dass wir die deutsche Einheit haben. Dass wir unsere Meinung sagen können, dass es nicht mehr gilt, dass wenn einer in der Familie diese politische Meinung hat, dass die Kinder kein Abitur mehr machen dürfen und vieles andere mehr - die Reisefreiheit die Meinungsfreiheit die Vielfalt. Das heißt ja nicht, dass das Leben damit ideal ist. Was bleibt, es gibt einfach in Abhängigkeit vom Lebensalter ganz unterschiedliche Situationen. Manch einer konnte einfach nicht, nachdem er viele Jahre in der DDR gelebt hat, von neuem beginnen. Es ist ja eine Illusion, wenn ich gearbeitet habe in einer LPG, dass ich dann irgendwie die Möglichkeit hätte, bei Siemens irgendwann nochmal gutes Geld zu verdienen. Es sind ja Prägungen da. Und diese Prägungen beschränken auch Entfaltungsmöglichkeiten, und ich glaube, ich weiß, dass es sehr viele Menschen gegeben hat, die zum Beispiel nach der Wende, oder nach der Wiedervereinigung die Arbeit verloren haben. Die hätten sich gern ganz anders eingebracht und gesagt, ich möchte auch meinen Beitrag dazu leisten, und das ist halt nicht so gelungen."