STORY: Es passierte nach einem Treffen der Regierungschefinnen aus Finnland und Neuseeland am Mittwoch in Auckland. Bei der Pressekonferenz nach dem Treffen wollte ein Reporter tatsächlich wissen, ob die Gründe für das Treffen der beiden lediglich das ähnliche Alter und dasselbe Geschlecht sein. Daraufhin sagte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern: ""Ich frage mich, ob jemand Barack Obama und John Key gefragt hat, ob sie sich getroffen haben, weil sie ähnlich alt sind. Wir haben natürlich einen höheren Anteil an Männern in der Politik, das ist die Realität. Wenn sich zwei Frauen treffen, liegt das nicht nur an ihrem Geschlecht." "Wir treffen uns, weil wir Premierministerinnen sind" , fügte die finnische Regierungschefin Sanna Marin hinzu, Marin sagte auch, sie und Amtskollegin Ardern wollten mit ihrem Treffen gemeinsam für die Gleichstellung eintreten. Und zwar um sicherzustellen, dass jede Frau und jedes Mädchen auf der ganzen Welt die gleichen Rechte und die gleichen Chancen wie Männer habe.

