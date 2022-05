STORY: Blumen für den Sieger und ein breites Grinsen bei der Führung der CDU am Tag nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die CDU an der Küste hat mit Ministerpräsident Daniel Günther laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 43,4 Prozent der Stimmen bekommen und eine absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht seine Partei im Aufwind: "Das ist Rückenwind für uns als Bundespartei, aber es ist natürlich auch Rückenwind für Nordrhein-Westfalen. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am nächsten Sonntag geht es gleich weiter, am 15. Mai, die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Hendrik Wüst hat berichtet, aus diesem Wahlkampf. Ich kann mich diesen Berichten nur anschließen. Auch meine Erfahrung in den letzten Tagen und Wochen in Nordrhein-Westfalen ist, dass die Stimmung zugunsten der CDU sich kontinuierlich verbessert." Günther hält sich unterdessen weiter bedeckt, mit wem er die nächste Regierung bilden wird. Er habe sowohl die Grünen als auch die FDP zu Gesprächen eingeladen. " Und das, was wir gestern angekündigt haben, werden wir jetzt auch tun: Gespräche mit Grünen und FDP führen darüber, eine handlungsfähige Regierung in Schleswig-Holstein zu bilden. Wir haben nicht nur erfolgreich zusammengearbeitet, sondern ich glaube, wir haben auch gezeigt, wie ein Kurs dort auch sein kann, in Jamaika sein kann, dass wir, was vielleicht in Berlin manchmal etwas ungewöhnlich ist, in einer Regierung gut übereinander reden, dass wir uns gegenseitig Erfolge gönnen. Ich glaube, dass wir auch einen neuen Stil in Schleswig-Holstein dort gezeigt haben." Einen genauen Fahrplan für Koalitionsverhandlungen im Norden soll es erst nach den Gremiensitzungen der Parteien geben.

