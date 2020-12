Einen Monat vor der Entscheidung über den CDU-Vorsitz, trafen sich die derzeit bekannten Kandidaten am Montagabend zur Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Außenexperte Norbert Röttgen wollen CDU-Vorsitzende werden. In der Runde am Montagabend ging es um viele Themen. Zum Beispiel um das intern stark umstrittene Thema Frauenförderung. Dazu sagte Röttgen: "Wir müssen mehr Frauen gewinnen. Wir müssen über das, was wir bislang haben als Volkspartei, hinausgehen. Der Stempel ist. Wir müssen bewahren, was wir sind: Volkspartei sein. Aber dafür müssen wir uns verändern. Und darum mehr Frauen beteiligen. Wir können nicht akzeptieren, dass wir erst bei den über 60-jährigen auf Platz eins liegen. Weder Merz noch Laschet wollten ihm da widersprechen. Er wolle sich dafür einsetzen Partei und Gesellschaft zu einen, sagte Laschet: "Wir erleben es ja draußen auf den Straßen, um dieses Corona-Thema. Große Aggression. Menschen, die das Virus negieren. Und andere, die 500 Meter weiter in der Charité liegen und um ihre Leben kämpfen. Und diese Polarisierung in der Gesellschaft spüren wir bei vielen anderen Themen auch. Und CDU war immer, am Ende unterschiedliche Positionen zusammenzubringen." Unterschiedliche Positionen und die Diskussionen darüber seien aber notwendig, sagte Merz: "Es ist in der Politik nichts und niemand alternativlos. Es gibt immer Alternativen. Und wir müssen in der Sache über die Alternativen diskutieren. Und das muss man auch in einer Partei aushalten. Man muss auch in einer Partei unterschiedliche Auffassungen aushalten. Man muss sogar unter Koalitionspartnern unterschiedliche Auffassungen aushalten." Am 15. und 16. Januar will die CDU erstmals einen digitalen Bundesparteitag abhalten. Dort soll auch über den künftigen Parteivorsitzenden entschieden werden.

