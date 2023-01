STORY: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht steht vermutlich vor ihrem Rücktritt. Mehrere Medien berichteten am Freitag von entsprechenden Plänen der SPD-Politikerin. Eine hochrangige Quelle aus Regierungskreisen sagte Reuters, Lambrecht wolle in der kommenden Woche ihren Rücktritt als Ministerin erklären und habe bereits mit Bundeskanzler Olaf Scholz darüber gesprochen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bezeichnete die Informationen als Gerüchte, die man nicht kommentiere. Lambrecht sei von Anfang an mit ihrer Aufgabe überfordert gewesen, sagte CDU-Chef Friedrich Merz nach einer Klausursitzung des Bundesvorstandes in Weimar am Samstag. "Es wäre gut, wenn das, was jetzt seit mehreren Stunden als Gerüchten durch die Medien geht, endgültig mit einer Entscheidung des Bundeskanzlers abgeschlossen wird. Auch mit diesem Wabern und diesem Abwarten und diesem Zögern schadet man der Bundeswehr. Es wäre gut, wenn die Bundeswehr wieder einen Minister bekäme, der der Aufgabe gewachsen ist oder eine Ministerin bekommt, die der Aufgabe gewachsen ist und die auch die Herausforderungen besteht, die die Bundeswehr zu bestehen hat." Lambrecht war wegen ihrer Amtsführung mehrfach in die Kritik geraten. Zuletzt sorgte eine im Internet veröffentlichte Grußbotschaft zu Silvester, in der die Ministerin vor der Geräuschkulisse von Böllern und Raketen über den Krieg in der Ukraine sprach, für Unmut. Die "Bild"-Zeitung berichtete, Grund des geplanten Rücktritts sei die Erkenntnis Lambrechts, dass es im Verteidigungsministerium einen Neuanfang brauche. In Regierungs- und SPD-Kreisen werde über die Nachfolge beraten. Der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD), würden dabei gute Chancen eingeräumt. Dem "Spiegel" zufolge wird auch eine Kabinettsrochade für denkbar gehalten. Demnach könnte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ins Verteidigungsministerium wechseln.

