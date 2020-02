O-Ton Friedrich Merz (CDU), Bewerber für Parteivorsitz: "Ja, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen Linkspartei und AfD, eine ganze Menge. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von erheblichen Unterschieden. Und es gibt vor allen Dingen ein Thema in diesem Land, und darüber müssen wir miteinander reden. Das ist der ausufernde und immer gefährlicher werdende Rechtsextremismus in diesem Land. Meine Damen und Herren, es gibt in den letzten Jahren, es gibt in den letzten Jahren rund zwei hundert Mordopfer in Deutschland durch rechten Extremismus und Terror. Wir haben dieses Problem unterschätzt. Und wenn wir es jetzt richtig erkennen, dann müssen gerade wir in der Mitte der politischen Parteien, in der Mitte unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass auch diejenigen, die es verharmlosen, die es relativieren, die die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland zum Vogelschiss erklären; dass die Leute hier in Deutschland von uns keine Hand gereicht bekommen." "Aber wenn ich mir so anschaue, mit welchen verklärten Blicken da der Herr Habeck und die Frau Baerbock im deutschen Fernsehen angeschaut werden. Manchmal hat man ja den Eindruck, man ist bei Parship.de, nicht? Wie heißt der schöne Werbespruch? Und alle 90 Sekunden verliebt sich ein deutscher Journalist in Robert Habeck." "Ist doch wohl völlig klar. Ja, ich bewerbe mich um den Vorsitz der Christlich Demokratischen Union. Aber dazu gehören andere natürlich auch. Wir brauchen eine große Mannschaft, und wir brauchen ein Team. Und wenn die Wahl so ausgeht, wie ich sie mir vorstelle am 25. April 2020 in Berlin, dann gehören Armin Laschet und Jens Spahn zu meinem Team. Dann sind wir eine Mannschaft, dann gehen wir zusammen."