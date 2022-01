HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TÖNE VON: Paul Ziemiak (CDU), Scheidender Generalsekretär: "Vorgeschlagen: Friedrich Merz. Auf Friedrich Merz entfielen 95,33 Prozent. Das ist nochmal eine Steigerung des Ergebnisses auf dem digitalen Parteitag. Von meiner Seite auch noch einmal herzlichen Glückwunsch! " Friedrich Merz (CDU), Parteichef: "Wir wissen, was wir vor uns haben. Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit. Aber ich habe es vor gut einer Woche von dieser Stelle aus ausgedrückt. Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren. Wir wissen um unsere staatsbürgerliche Verantwortung für dieses Land. Wir sind im Bund in der Opposition, aber wir stehen in vielen Ländern in der Regierungsverantwortung. Und das gilt insbesondere für die vier Bundesländer, die in diesem Kalenderjahr 2022 Landtagswahlen haben. [...] Digital ist das eine, analog und in der persönlichen Begegnung das andere. Ich freue mich auf viele Begegnungen, auf Meinungsaustausch, auf das gemeinsame Ringen um politische Positionen, um Antworten auf die Fragen, die uns gestellt sind, auch als Opposition im Bund. Ich freue mich auf die gemeinsame Verantwortung. Herzlichen Dank noch einmal an alle von Ihnen, die daran teilgenommen haben."

