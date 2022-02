Zurück auf dem alten Posten: CDU-Chef Friedrich Merz ist nun auch neuer Chef der Unions-Fraktion im Bundestag. Der 66-Jährige wurde am Dienstag mit großer Mehrheit gewählt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sicherte ihm die Geschlossenheit der beiden Schwesternparteien zu. O-ton Merz: "Wir legen mit dem heutigen Tag die Führungsverantwortung von CDU und Unionsfraktion in einer Hand. Das ist aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Wir sind jetzt Opposition und wir müssen aus dieser Opposition heraus klar und deutlich auch Politik einheitlich und einvernehmlich miteinander formulieren." Die Ampel-Koalition wolle man nicht nur kontrollieren, sondern auch eigene Themen setzen, sagte Merz. O-ton Merz: "Die Bundesregierung arbeitet handwerklich schlecht. Ich gebe nur das Beispiel Infektionsschutzgesetz und auch Impfpflicht für die Einrichtungen. Das ist vollkommen unzureichend, was wir dort auch in diesen Tagen von der Bundesregierung bekommen haben. Wir werden dazu einen Antrag einbringen in den Deutschen Bundestag in dieser Woche. Wir werden darüber diskutieren und wir werden auch sehr konkret Alternativen entwickeln in den Themen, die anstehen. Ich sage mal aus meiner Sicht: Soziale Marktwirtschaft und Klimawandel." Merz war bereits von 2000 bis 2002 Chef der Unions-Bundestagsfraktion. Nun hat er den Posten von Ralph Brinkhaus übernommen.

Mehr