(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON KANDIDAT FÜR DEN CDU-VORSITZ FRIEDRICH MERZ AM MONTAG IN EINEM CDU-LIVESTREAM AUS BERLIN: "Also der erste Kernpunkt ist: Christliche Demokraten, wir sind Volkspartei und haben ein Menschenbild. Zweitens: Wir stehen für soziale Marktwirtschaft. Drittens Wir stehen für Generationengerechtigkeit und sind diejenigen, die sich wirklich ernsthaft darum bemühen, auch der jungen Generation in diesem Land eine Perspektive und auch soziale Sicherheit zu geben." // "Das, was wir in diesem Jahr erlebt haben an Streitigkeiten, an offen ausgetragenen Machtkampf in der Union. Das darf sich nicht wiederholen. Und das war im Übrigen einer der Gründe für unsere Wahlniederlage. Ich möchte, dass wir Mechanismen entwerfen, dass wir Strategien entwickeln, wie wir so etwas für die Zukunft verhindern. Es gibt den Vorschlag, ein gemeinsames Gremium zwischen CDU und CSU zu machen, die beiden Parteipräsidium, die beiden Vorsitzenden sowieso. Aber ich werde alles tun, damit dies erhalten bleibt und dass dieses Miteinander von CDU und CSU erhalten bleibt. Wenn der eine beim anderen einmarschiert oder umgekehrt, dann ist für uns nichts gewonnen und es steht sehr viel zu verlieren."

