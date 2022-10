STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) O-TON UNIONS-FRAKTIONSCHEF FRIEDRICH MERZ: „Wir könnten im Jahr 2024 um rund 12 Prozent niedrige Strompreise in Deutschland haben, wenn die drei Kernkraftwerke länger laufen würden. Und wir könnten in Deutschland 14 Millionen Tonnen CO2 einsparen im Jahr 2024, wenn diese drei Kernkraftwerke länger liefen. Ich hoffe, dass die FDP sich durchsetzt in der Koalition mit ihrem Willen, die Kernkraftwerke jetzt länger laufen zu lassen, und zwar mit neuen Brennstäben für mindestens zwei Jahre, also bis zum Ende des Jahres 2024. Und ich hoffe, dass spätestens nach dem Bundesparteitag der Grünen an diesem Wochenende auch Vernunft einkehrt bei den Grünen und sie ihren Widerstand gegen die länger laufenden Kernkraftwerke aufgeben. Das wäre jedenfalls eine Lösung, ein Beitrag zur Lösung des Problems, das wir in Deutschland haben. Zu wenig Energie, zu hohe Kosten. Jetzt müssen wirklich alle Ressourcen genutzt werden und das ist letztendlich leider auch in der Gas-Kommission nicht behandelt worden, soll jetzt offensichtlich in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden. Man hätte über das Angebot an verfügbarer Energie sprechen müssen und nicht nur über die Frage, wie man private Haushalte und Unternehmen entschädigt. Aber vielleicht kommt das noch zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht müssen die Grünen dann erst ihren Parteitag machen, bevor sie dann auch zu einer entsprechenden Entscheidung innerhalb der Bundesregierung kommen können. Wir unterstützen jedenfalls die FDP bei ihrem Bemühen, eine entsprechende Laufzeitverlängerung in Deutschland für diese drei Kernkraftwerke zu ermöglichen und durchzusetzen. Wir hoffen, dass die FDP stark genug ist in dieser Koalition, dass dann auch zu einer Entscheidung zu führen in diese Richtung. Vielen Dank.”

Mehr