In Bolivien dauern die Auseinandersetzungen um das Wahlergebnis an. Offiziell hat Präsident Evo Morales auch diese Wahl gewonnen, laut Wahlkommission hat er mit gut 47 Prozent der Stimmen gut zehn Prozentpunkte mehr als der Zweitplazierte, was knapp für den Wahlsieg schon in der ersten Runde gereicht haben soll. Boliviens Präsident, der linksorientierte Evo Morales, sagte am Montag in der Stadt El Alto vor Anhängern: O-Ton: "Einige Gruppen erkennen den Triumpf des Volkes von Bolivien nicht an. Das ist nicht die Mehrheit, das sind kleine Gruppen. Einige fordern Streiks und Widerstand, bis Evo geht. Manche fordern Neuwahlen, andere eine zweite Runde. Als ob das ein kleiner Tanz wäre. Sie verstehen einfach nicht, Schwestern und Brüder, aber sie sollten verstehen, dass wir die erste Runde gewonnen haben." In der Hauptstadt La Paz sagte sein Gegenspieler, der rechtsgerichtete Ex-Präsident Carlos Mesa, vor Unterstützern: O-Ton: "Das Lager um den Präsidenten, der Vizepräsident Garcia Linera, Ihr klagt mich und uns alle hier an, die wir uns hier treffen. Sie werfen uns vor, wir würden Gewalt auslösen, und sie lügen schamlos. Ich muss das sagen - Ich bin hier, und ich werde entweder ins Gefängnis gehen oder aber Präsident werden!" Evo Morales ist der erste Präsident mit indigenem Hintergrund in Bolivien. Er regiert dort seit fast 14 Jahren und ist damit in Lateinamerika mit Abstand am längsten an der Macht.