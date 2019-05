Ein Mann verletzt zunächst einen, kurz darauf einen zweiten Israeli zum Teil schwer mit einem Messer. Wenig später können Polizisten den Angreifer in der Altstadt Jerusalems stellen und schießen auf ihn. Der Angreifer, ein Palästinenser, stirbt. Diese Aufnahmen hat die israelische Polizei, kurz nach dem Vorfall, am Freitag veröffentlicht. Nach der Attacke wurden mehrere Zugänge zur Altstadt sowie Dutzende Geschäfte vorübergehend geschlossen. Seit mehren Jahren kommt es immer wieder zu ähnlichen Angriffen von Palästinensern auf Israelis. Zuletzt bliebt es jedoch vergleichsweise ruhig. In Jerusalem herrschte am Freitag ein erhöhtes Sicherheitsaufgebot. Es wurden hunderttausende Muslime in Ost-Jerusalem zum letzten Freitagsgebet des Fastenmonats Ramadan erwartet.