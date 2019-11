In der Berliner Schlosspark-Klinik kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Messerangriff. Laut Polizei kam dabei der Arzt Fritz von Weizsäcker ums Leben. Er war das jüngste von vier Kindern von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker und seiner Frau Marianne. Der Täter habe ihn und eine weitere Person mit einem Messer attackiert, hieß es. Das zweite Opfer wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde in der Schlosspark-Klinik festgenommen. Zum Zeitpunkt des Angriffs soll von Weizäcker einen Vortrag im Krankenhaus gehalten haben. Anja Dierschke, Sprecherin der Polizei Berlin: "Ein weiterer Zuschauer, der sich später als Kollege der Polizei Berlin herausstellte, war dort ebenfalls aus eigenem Interesse. Griff ein, intervenierte, wurde dabei aber auch verletzt. Der Täter konnte dennoch dann von weiteren Personen festgehalten und der eintreffenden Polizei Berlin übergeben werden. Die zwei zu dem Zeitpunkt Schwerverletzten wurden durch Rettungssanitäter versorgt. Fritz von Weizsäcker hat leider diese Reanimation nicht geholfen. Er verstarb noch am Ort." Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 57-jährigen Deutschen. Er sei kein Patient gewesen und vorher nicht bei der Polizei aufgefallen. Er sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu einem möglichen Tatmotiv gebe es noch keine Hinweise, hieß es. Der Fall löste große Bestürzung aus. FDP-Chef Christian Lindner schrieb am Dienstag auf Twitter: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."