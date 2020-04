Spurensicherung in Hanau am Mittwochvormittag. Zuvor hatte die Polizei zwei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtigt werden, Passanten in Hanau mit dem Messer angegriffen zu haben. Bei den Festgenommenen soll es sich um zwei 23 und 29 Jahre alte Männer aus Hanau handeln. Die vier verletzten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren seien laut Polizei am späten Dienstagabend kurz nacheinander in der Notaufnahme eines Hanauer Klinikums erschienen. Einige von ihnen hätten Stichwunden gehabt. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Nach dem, was bis jetzt bekanntwurde, waren die Passanten unabhängig voneinander in der Innenstadt unterwegs, als sie angegriffen wurden. Zu möglichen Hintergründen gab es zunächst keine Hinweise. Die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen.