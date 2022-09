STORY: Nach dem Messerangriff in Kanada befindet sich einer der beiden Verdächtigen nach wie vor auf freiem Fuß. Die Polizei suchte am Dienstag weiterhin nach einem Mann, der zusammen mit seinem Bruder in Saskatchewan zehn Menschen getötet und 18 verletzt haben soll. Die Leiche des Bruders war am Montag gefunden worden. Nachdem später auch der Verdächtige am Fundort gesehen worden sein soll, wurde die Polizei erneut in das Gebiet gerufen und die Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Später teilte die Polizei mit, dass sie davon ausgeht, dass sich der Gesuchte nicht mehr in der Gemeinde Regina aufhält. Polizeichef Evan Bray: "Die von der Royal Canadian Mounted Police geleiteten Ermittlungen dauern seit Sonntagmorgen an. Wir erhielten zuverlässige Informationen, dass er sich in unserer Gemeinde aufhielt, und unterstützten die Bundespolizei bei der Suche. Heute haben wir Informationen erhalten, die uns zu der Annahme veranlassen, dass er sich nicht mehr hier aufhält. Die Ermittlungen gehen weiter, wir suchen auch in der gesamten Provinz." Der Anschlag vom Sonntag war einer der schlimmsten in der modernen Geschichte Kanadas. Von den Überlebenden befanden sich am Dienstag noch zehn im Krankenhaus.

Mehr