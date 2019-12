Messerattacke in München: Bei einer Kontrolle am Münchener Hauptbahnhof ist am Montagvormittag ein Polizist mit einem Messer von hinten angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei sind zwei Beamte, ein 30-Jähriger und ein 40-Jähriger, während einer Kontrolle einer ganz anderen Person unvermittelt von hinten vom Täter angegangen wurden. Dabei sei der jüngere Polizist durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden, erklärte der Sprecher der Münchener Polizei, Marcus da Gloria Martins, im Rahmen einer Pressekonferenz: O-TON MÜNCHNER POLIZEISPRECHER MARCUS DA GLORIA MARTINS "Bei dem 23-Jährigen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, in München geboren. Zu dem Thema psychische Vorerkrankungen möchte ich jetzt erst mal nichts sagen. Was wir aber nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, wo wir keine Anhaltspunkte für haben, ist eine ideologische Motivation dieser Tat. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist es auch so, dass die Ursache bzw. die Tat-Entscheidung eher in der Persönlichkeitsstruktur des Täters zu suchen ist. Und es ist tatsächlich so, dass uns die Person aufgrund dem einen oder anderen Fall des Steuerungs-Verlustes aus der Vergangenheit auch polizeilich schon bekannt ist." Nun suche man nicht nur die Zeugen, sondern vor allen Dingen auch die kontrollierte Person. Der Mann nämlich habe sich entfernt. Gegen ihn liege nach bisherigem Kenntnisstand nichts vor. Ein Problem für die Polizei sei, dass der betroffene Bereich des Hauptbahnhofs "nicht so optimal überwacht" sei mit Videokameras.