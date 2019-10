Im nordenglischen Manchester hat ein Angreifer am Freitag mindestens fünf Menschen in einem Einkaufszentrum niedergestochen. Polizisten nahmen einen Mann mittleren Alters fest. Er werde verdächtigt, einen Terroranschlag begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei übernahm die Ermittlungen. Das Einkaufszentrum im Stadtzentrum wurde evakuiert, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Manchester war im Mai 2017 Schauplatz eines Selbstmordanschlags, bei dem ein Attentäter bei einem Popkonzert in der Manchester Arena unweit des Einkaufszentrums 22 Menschen tötete.