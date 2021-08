Während in Frankreich seit Montag bereits die ersten Fans von Paris St-Germain am Flughafen Le Bourget campieren, um auf Lionel Messi zu warten, trauern die anderen immer noch um den Abschied des Vereinsidols. Seit Donnerstag steht es fest - Messis Vertrag beim FC Barcelona wird nicht verlängert. Über einen Wechsel nach Frankreich wurde bisher nur spekuliert. Einer, der sich aber in jedem Fall ein neues Trikot des 36-Jährigen holen muss, ist Islam Battah. Der Ägypter ist in seinem Land als Doppelgänger Messis bekannt. Der 27-jährige Maler aus Za gazig hatte gehofft, dass Messi in Barcelona bleibt. Aber: "Wenn ich Messi wäre, würde ich den Club bevorzugen, der mich am meisten wertschätzt. Der Club, in dem ich mich sehen würde, wäre Paris St-Germain. Ich glaube, dass sie bereits eine Einigung erzielt haben." In den Medien kursieren zudem Manchester City, sein argentinischer Heimatclub "Newells Old Boys" sowie Clubs aus der US-Liga MLS als mögliche Abnehmer des Ausnahmefußballers. Und wieso sind sich die Pariser so sicher, dass Messi hier landen wird? Die französische Zeitung "l'Equipe" hatte am Sonntag berichtet, Messi würde Montag nach Paris reisen, um sich einem Medizincheck zu unterziehen. Ein Wechsel nach Paris ist denkbar, weil sich nur wenige Clubs das stattliche Gehalt des sechsmaligen Weltfußballers leisten können. Paris St-Germain gehört der kaufkräftigen Qatar Holding, der Investment-Sparte des Staatsfonds von Katar.

Mehr