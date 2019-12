Lionel Messi hat in Paris seinen sechsten Ballon d'Or entgegengenommen. Damit zog der Argentinier vom FC Barcelona an Cristiano Ronaldo vorbei und ist nun Rekordträger der prestigeträchtigsten Einzelauszeichnung im Profi-Fußball. "Schon einer war für mich unvorstellbar, geschweige denn sechs. Aber es ist toll, der einzige mit sechs Ballon d'Or-Auszeichnungen zu sein. Die Anerkennung macht mich sehr stolz." "Ehrlich gesagt ist es eine Auszeichnung für meine Arbeit. Sie gibt mir zwar Kraft, weiterzumachen. Aber ich brauche nicht mehr Anerkennung, um an so etwas Wichtigem weiterzuarbeiten. Wie immer liegt es auch am Team. Vielleicht klappt es im kommenden Jahr noch einmal. Vielleicht habe ich ja Glück." Auf den Plätzen Zwei und Drei folgten der Liverpooler Verteidiger Virgil van Dijk und Dauerrivale Ronaldo.