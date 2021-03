So mancher traute kürzlich in Ägypten vermutlich kaum seinen Augen. Was macht den der Fußballstar aus Barcelona Lionel Messi mitten in der Saison hier in einem Kinderheim nordöstlich von Kairo? Die Auflösung ist, dass es sich um Islam Battah handelt. Der 27-jährige Ägypter sieht dem argentinischen Nationalspieler einfach nur zum Verwechseln ähnlich. Das ist reiner Zufall, den der junge Mann aber gerne für eine gute Sache nutzt: "Man spürt das Glück im Herzen. Denn als ich ins Waisenhaus kam, fühlte ich dieses unglaubliche Glücksgefühl der Kinder, wenn sie in mir den echten Messi sehen. Das ist einfach unbeschreiblich. Denn, wenn man jemanden glücklich macht, dann ist das wie ein Geschenk von Gott. Und ich will dieses Glück einfach nur mit den Kindern teilen." Und Islam Battah sieht nicht nur aus wie Messi, nein, er kann sogar Fußball spielen, was das Glücksgefühl der Kids vermutlich nur noch steigert. In seinem bürgerlichen Leben arbeitet der junge Mann als Maler. Aber davon ist hier natürlich weniger die Rede. Es ist vielmehr die Gelegenheit für die Kinder mal in eine andere Welt abzutauchen und zu träumen.

