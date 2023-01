STORY: Ehre, wem Ehre gebührt. Am Mittwoch wurde der 35-jährige und frisch gebackene Weltmeister Lionel Messi in Paris bei seinem Verein PSG von Spielern und Betreuern mit großem Applaus empfangen. Lionel Messi, Paris Saint-Germain: "Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Und gerührt von der Begrüßung durch meine Mannschaftskameraden und das Team. Ich bin glücklich, da zu sein und bereit für alles, was kommt." Der argentinische Nationalspieler hatte kurz vor Weihnachten in Katar in einem extrem spannenden Finale gegen Frankreich den lang ersehnten Weltmeistertitel gewonnen. Und dabei war er zudem einer der entscheidenden Spieler auf dem Platz.

