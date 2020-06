In den USA wurde erneut ein gewaltsamer Polizeieinsatz gefilmt. Zu sehen sind Beamte in Atlanta, die auf ein Auto zugehen, in dem sich zwei Studierende befinden. Einer von ihnen schlägt die Scheibe ein, danach tasert ein Polizist den 22-jährigen Messiah Young, der sich am Montag zu dem Vorfall äußerte: "Ganz ehrlich, das war wahrscheinlich eines der schlimmsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Es ist gut zu wissen, dass so viele Menschen das wahrnehmen. Am Ende des Tages, ist es ein Segen, dass ich am Leben bin. Es geht nicht nur um mich, nicht um uns, es geht um eine gesamte Generation, die sich mit Brutalität und Ungerechtigkeit auseinandersetzen muss, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen dem, was sie mögen." Neben ihm saß seine Freundin, die 20-jährige Taniyah Pilgrim, die ebenfalls getasert wurde. "Ich bin erschüttert. Ich weiß nicht einmal, wie ich mich verhalten soll, was ich tun soll. Ich kann einfach nicht aufhören darüber nachzudenken, was passiert wäre, wenn die Kameras nicht da gewesen und sie vielleicht noch weiter gegangen wären", sagte Pilgrim. Die sechs Polizisten, die bei dem Einsatz am Samstag dabei waren, wurden unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Zwei Beamte wurden bereits entlassen. Bisher gab es keine Anzeichen dafür, dass die beiden Studierenden Widerstand geleistet oder eine Bedrohung dargestellt hätten.