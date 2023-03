STORY: Mesut Özil, der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler, hat am Mittwoch sein Karriereende verkündet. Der 34-jährige Fußballprofi veröffentlichte am Mittwoch eine Abschiedsbotschaft in den sozialen Netzwerken. Er schrieb unter anderem: "Nach reiflicher Überlegung erkläre ich meinen sofortigen Rückzug vom Profifußball. In den vergangenen Wochen und Monaten, zudem litt ich unter einigen Verletzungen, wurde es klarer und klarer, dass es Zeit ist, die große Fußballbühne zu verlassen." Sein Vertrag beim türkischen Erstligisten BASCHAK-SCHECH-HIR (Basaksehir FK) ist noch bis zum Sommer 2023 gültig. Özil hat in seiner Karriere für Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid und den FC Arsenal, sowie für Fenerbahce gespielt - und galt lange Zeit als einer der besten Fußballer der Welt, mit einem exzellenten linken Fuß. Mit Deutschland wurde Özil 2014 in Brasilien Weltmeister. Insgesamt bestritt er 92 Länderspiele, meist als zentraler Spielgestalter. Die Nationalmannschaft und den Deutschen Fußball-Bund erwähnte er in seiner Abschiedsbotschaft allerdings nicht. Bei seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 hatte er die DFB-Spitze massiv kritisiert. Vor der Endrunde war Özil wegen seiner Fotos mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in den Fokus von heftigen Diskussionen geraten. Bundestrainer Hansi Flick lobte Özil nun nach dessen Karriereende in höchsten Tönen: "Mesut Özil war einer unserer herausragenden Nationalspieler", sagte Flick auf der Homepage des DFB.

