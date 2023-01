STORY: Meta lässt den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder auf Facebook und Instagram. Dem Republikaner werde in den kommenden Wochen der Zugang zu den sozialen Netzwerken wieder freigeschaltet, teilte der US-Technologiekonzern am Mittwoch mit. Eine Stellungnahme von Trump selbst lag zunächst nicht vor. Sein Zugang zu den beiden Plattformen war nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Auch andere Social-Media-Unternehmen hatten den damaligen Präsidenten gesperrt. Der 76-jährige Donald Trump hat angekündigt bei den US-Präsidentenwahlen im kommenden Jahr wieder antreten zu wollen.

Mehr