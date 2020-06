Sonne satt und hochsommerliche Temperaturen lockten viele Menschen am Freitag ins Freibad. Der deutsche Wetterdienst sprich von einer ersten Hitzewelle in Deutschland. Mehrfach wurden Temperaturen von über 30 Grad gemessen. Viele würden sich sicherlich freuen, wenn es so bleiben würde. Denn wegen der Corona-Pandemie werden viele Deutsche in diesem Jahr wohl ihren Urlaub zu Hause verbringen. Doch da muss Meteo rologe Andreas Friedrich ein wenig Wasser in den Wein schütten. Denn dieser Sommer in Deutschland wird wohl eher durchwachsen: "Ich habe mal in die Vorhersagen geschaut. Die Mittelfrist, die wir jetzt haben für diese zehn Tage, sagt eigentlich wechselhaftes Wetter voraus, es soll mal kühler werden, Ende nächster Woche wieder heiß mit über 30 Grad. Wir erwarten daraus eigentlich so einen Schaukel-Sommer, wie ich es mal genannt habe. Immer Wechsel zwischen kurzen heißen Phasen mit Gewittern, und das ist der Trend, den wir jetzt als wahrscheinliches Szenario vielleicht bis Mitte August erwarten dürfen." Schon am Wochenende werde die kleine Hitzewelle ihr Ende finden, sagt Friedrich. Es würden Gewitter aufkommen, es könne sogar Unwetter geben. Zudem werde es deutlich kühler in Deutschland.