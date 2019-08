Der Deutsche Tierschutzverband hatte eine Fleischsteuer zur Verbesserung des Tierwohls gefordert. Agrarpolitiker von Grünen und SPD zeigten sich gegenüber einer Erhöhung auf 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Fleischwaren nicht abgeneigt. Metzgermeister Andreas Gaßner in München ist skeptisch, ob dies wirklich dem Tierwohl zugute käme. Lebensmitteleinzelhandel und Discounter könnten sich auf der Suche nach günstigen Angeboten vom heimischen Markt abwenden. Gaßner bewertet eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung als eine Bevormundung. Er sieht eine andere Möglichkeit, wie die Politik positiv auf den Fleischmarkt einwirken könnte. "Also ich denke, dass wenn man die Importe reguliert, so dass der Landwirt hier in unseren Bereichen das Geld bekommt, das er für seine Ware braucht, dann kommt das letztendlich am ehesten bei den Tieren an. Man hat es jetzt gesehen, wo es in China diese Schweinepest gab und natürlich sofort der Landwirt woanders hin verkaufen konnte, dass die Tiere bei uns hier in Deutschland teurer wurden. Würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn der Landwirt mehr Geld kriegt und ich aber nicht mehr verkaufe, weil einfach der Import reguliert ist, dann kann ich natürlich auch mehr Geld für meine Tiere im Land ausgeben." Auch Kunde Heinrich Durschner hat einen Vorschlag für die Regierung: "Die sollen jetzt mal runterfahren mit den Überproduktionen überall, dann kriegen die auch einen guten Preis dann brauchen wir nicht um das und das umeinander tun. Wichtig ist, dass die bei uns das mal eindämmen, dass ein jeder mal einen Haufen herhaut, und dann wird es weggeschmissen. Und das ist das, was mich stört." Dem Vorschlag zufolge sollten zusätzliche Steuer-Einnahmen direkt in bessere Bedingungen bei der Nutztierhaltung investiert werden. Das Finanzministerium stellte aber klar, dass bei Steuern eine Zweckbindung von Mehreinnahmen etwa für den Tierschutz nicht möglich sei.