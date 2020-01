In aller Ruhe steigen die Inhaftierten in einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis in einen Transporter und fahren mit Blaulicht in die Freiheit. Das zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras vom Mittwoch aus Mexiko-Stadt. Nun wird gegen zehn Gefängnismitarbeiter wegen ihrer möglichen Beteiligung ermittelt. Nach Angaben der Behörden mussten die Flüchtenden fünf eigentlich verschlossene Türen passieren. Unter den Flüchtenden soll auch ein mutmaßlicher Komplize der Söhne des mexikanischen Drogenbarons Joaquin "El Chapo" Guzman sein. Die USA werfen ihnen Drogenhandel vor.