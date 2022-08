STORY: Seit 19 Tagen sind 10 Bergleute in einer überfluteten Kohlemine eingeschlossen. Die Rettung gestaltet sich schwierig. Spezialisten aus den USA und Deutschland sind in die Bergungs-Arbeiten involviert. Nun ist die Lage allerdings erneut komplizierter geworden, wie der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador am Montag in Mexiko-Stadt erklärte. Denn der unterirdische Wasserspiegel sei durch einen Zwischenfall wieder gestiegen. Die Bergleute sind seit dem 3. August in der Pinabete-Mine im mexikanischen Bundesstaat Coahuila eingeschlossen. Das Unglück geschah, als bei Grabungsarbeiten eine Tunnelwand einstürzte und eine Überschwemmung auslöste. Ingenieure pumpen das Wasser aus der Mine Pinabete ab und arbeiten gleichzeitig an der Abdichtung der nahegelegenen Mine Conchas Norte, wo sich das Wasser seit mehr als 25 Jahren angesammelt hatte und durch den Einsturz der Trennwand für die Überflutung sorgte.

